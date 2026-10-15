Policia në Shqipëri aktivizohet me forca të shtuara për të kryer arrestime, i kanë shpërndarë protestuesit nga kryeministria dhe parlamenti

Protesta në Tiranë edhe sot është e trazuar. Sonte, për dallim nga netët e kaluara, Policia e Shtetit ka aktivizuar forca të shtuara për të kryer arrestime të protestuesve, raporton lajmi.net. Këtë e kanë pasi kanë arritur të shpërndajnë protestuesit që ishin tek kryeministria dhe parlamenti. /lajmi.net/

Lajme

15/10/2026 20:27
Sonte, për dallim nga netët e kaluara, Policia e Shtetit ka aktivizuar forca të shtuara për të kryer arrestime të protestuesve, raporton lajmi.net.
Këtë e kanë pasi kanë arritur të shpërndajnë protestuesit që ishin tek kryeministria dhe parlamenti. /lajmi.net/

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