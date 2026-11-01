Përparim Rama kujton Zahir Pajazitin: Heronjtë kanë vetëm ditëlindje
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka përkujtuar sot ditëlindjen e heroit të Kosovës, Zahir Pajazitit. Përmes një postimi në Facebook, Rama ka bërë të ditur se në Orllan është nderuar figura e Pajazitit, duke vlerësuar kontributin e tij në çlirimin e Kosovës. “Heronjtë kanë vetëm ditëlindje”, ka shkruar Rama, duke theksuar se emri i Zahir…
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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka përkujtuar sot ditëlindjen e heroit të Kosovës, Zahir Pajazitit.
Përmes një postimi në Facebook, Rama ka bërë të ditur se në Orllan është nderuar figura e Pajazitit, duke vlerësuar kontributin e tij në çlirimin e Kosovës.
“Heronjtë kanë vetëm ditëlindje”, ka shkruar Rama, duke theksuar se emri i Zahir Pajazitit mbetet i përjetshëm në historinë e Kosovës.
Ai ka thënë se Llapi dhe Gollaku e mbajnë me krenari emrin e tij, ndërsa mbarë Kosova e ka në themelet e lirisë.
Në fund, Rama ka bërë thirrje për forcimin e shtetit, ruajtjen e lirisë dhe shërbimin ndaj Kosovës me nder e përkushtim, duke përfunduar postimin me fjalët: “Lavdi e përjetshme Zahir Pajazitit dhe dëshmorëve të kombit”. /Lajmi.net/