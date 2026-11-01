Tragjedia në Demiraj, Alban Hyseni shpreh ngushëllime për vdekjen e 27-vjeçarit dhe foshnjës tre muajshe

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni ka shkruar në lidhje me rastin e fundit në fshatin Demiraj ku ka humbur jetën babai 27 vjeçar dhe foshnja 3 muajshe. Ai ka thënë se sot Komuna e Gjilanit është tronditur nga ky lajm, dhe se në këto momente të vështira ndajnë dhimbjen me familjarët, shkruan lajmi.net.…

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01/11/2026 18:10

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni ka shkruar në lidhje me rastin e fundit në fshatin Demiraj ku ka humbur jetën babai 27 vjeçar dhe foshnja 3 muajshe.

Ai ka thënë se sot Komuna e Gjilanit është tronditur nga ky lajm, dhe se në këto momente të vështira ndajnë dhimbjen me familjarët, shkruan lajmi.net.

“Humbja e jetëve në rrethana që ende nuk janë sqaruar në tërësi është një tragjedi që na prek secilin. Në emër të Komunës së Gjilanit, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe të afërmve të tyre. Presim që organet e rendit dhe të drejtësisë që të bëjnë punën e tyre me përkushtim të plotë për zbardhjen e të gjitha rrethanave të këtij rasti”, ka shkruar Hyseni. /Lajmi.net/

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