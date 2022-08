Përleshja me rusët në Gramsh, dalin pamje të ushtarëve shqiptarë në spitalin e Traumës Dy ushtarë shqiptarë kanë ngelur të lënduar rëndë pas përleshjeve me tre shtetas të huaj me pasaporta ruse dhe ukrainase që tentuan të hynin në uzinën ushtarake në Gramsh. Ata po fotografonin uzinën dhe dy ushtarët janë afruar për t’iu treguar se nuk lejohet një gjë e tillë dhe për të kërkuar sqarime prej tyre.…