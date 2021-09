“Unë mendoj se kam bërë shumë për këto tetë vite. E kam normalizuar situatën, nuk jam si kryetarët e tjerë që dalin e thërrasin njerëzit për demonstrim, duke iu vërsul urës edhe nëpër ujë të Ibrit por kam kërkuar paqe dhe mirëkuptim”

“Kam program zgjedhor por nuk e kam me vete. Jam duke punuar bashkë me Qeverinë e Kosovës për arsye se e kam një Qeveri mbi supet e mia që do të më mbrojë fuqishëm duke bashkëpunuar ngushtë me Kryeministrin e tashëm“, shprehet Bahtiri.