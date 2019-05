Përgjigjet Meta: Nuk ndaloj askënd të këndojë “nga fitorja në fitore”

“Presidenti i Republikës, i ka bërë të gjitha përpjekjet e mundshme deri tani, në mënyrë transparente e sistematike, të dokumentuar dhe informale, konstruktive e gjithëpërfshirëse, por edhe do të vazhdojë të bëjë çdo përpjekje për zbatimin kushtetues të reformës në drejtësi, për të evituar vonesat, kolapsin, zbatimin e njëanshëm e përçarës dhe kapjen e sistemit”, deklaroi sot zëdhënësi i presidentit të Republikës, Tedi Blushi i pyetur nga mediet për një reagim lidhur me qëndrimet e shprehur dje nga ambasadori i BE dhe kryeministri Rama për reformën në drejtësi.

“Presidenti nuk do të lodhet edhe në të ardhmen, si detyrim ndaj qytetarëve shqiptarë, të punojë në këtë frymë. Ndërkohë presidenti nuk ndalon askënd, të këndojë “nga fitorja në fitore”, si në variantin solo, ashtu edhe në kor”, thekson Blushi/ATSH.