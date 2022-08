Përfundon pjesa e parë: Shkupi – Shamrock 0:0

Ka përfunduar pjesa e parë e ndeshjes Shkupi – Shamrock Rovers, e vlefshme për raundin e tretë të kualifikimeve për në Conference League.

Aktualisht, rezultati është 0:0, anipse rastet nga të dyja palët nuk munguan, transmeton lajmi.net.

Ndeshja e parë përfundoi me rezultat 3-1 në favor të Shamrock, të cilët do të ishin të kënaqur sonte edhe me një barazim.

Ndonëse duket e vështirë, skuadra shqiptare do ta tentojë befasinë në pjesën e dytë të sfidës. /Lajmi.net/