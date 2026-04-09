Përfaqësuesi i Francës në OKB: E papranueshme që autorët e Banjskës të jenë të lirë edhe dy vite pas sulmit

Lajme

09/04/2026 18:15

Përfaqësuesi i përhershëm i Francës në OKB, Jerome Bonnafont sot gjatë mbledhjes për punën e UNMIK-ut, u shpreh se përgjegjësit për aktin e Banjskës duhet të vihen para drejtësisë.

Ai tha gjithashtu se është e papranueshme që ata janë të lirë, sepse sipas tij, të njëjtit duhet të japin llogari.

“Gati 2 vjet e gjysmë pas aktit të Banjskës, është e papranueshme që ata që janë përgjegjës, të jenë në liri. Ata duhet të vihen para drejtësisë dhe të japin llogari. Franca vazhdon të mbështes përpjekjet e UNMIK-ut në koordinim më KFOR-in dhe misionin e EULEX-it, mandati i UNMIK-ut është pandashëm i ndërlidhur me marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë.

“Franca të gjitha përpjekjet logjike me synim të harmonizimit të misionit me masat e efikasitetit në përputhje me mandatin e vet të plotë”, tha Bonnafont.

