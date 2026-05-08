Përfaqësues të KFOR-it amerikan vizitojnë Prokurorinë Themelore në Mitrovicë
Komunikata e plotë:
U.D. Kryeprokurori Rexha pret në takim përfaqësues të KFOR-it amerikan
U.D. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë Njazi Rexha ka pritur në takim një delegacion të KFOR-it amerikan të përbërë nga Majori Hector Zajas – Shef i zyrës ligjore, Kapiteni Adam Curfman – Avokat ushtarak, Specialisti Daniel Allen – Asistent ligjor, si dhe Burim Jashari – Zyrtar ligjor.
Gjatë takimit janë diskutuar çështje të ndryshme të punës dhe funksionimit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, si dhe sfidat me të cilat ballafaqohet prokuroria.
Ky takim është vazhdë e takimeve të kreut të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë me KFOR amerikan, gjatë së cilës u dakordua për vazhdimin e komunikimit dhe bashkëpunimit mes dy palëve./lajmi.net/