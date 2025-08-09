Për shkak të sulmeve ruse në Ukrainë, ndërpritet ndeshja ku po luante Ermir Rashica me skuadrën e tij
Sport
Ndeshja midis Kryvbas dhe Metalist 1925 është ndërprerë përkohësisht për shkak të bombardimeve ruse në Kryvyi Rih.
Po zhvillohej minuta e 25-të, kur gjyqtari vendosi që ndeshja të ndëprehet.
Kujtojmë që pjesë e skuadrës së Metalist është edhe Emir Rashica, i cili në këtë takim është në bankën rezervë.
Nuk ka ende informacione më të detajuara në këtë moment.