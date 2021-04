Pëfundon pjesa e parë, Barcelona në avantazh ndaj Getafes

Fillimisht, ishte Messi i cili shënoi golin e parë për Barcelonën në këtë takim në min (8’), shkruan lajmi.net.

Por, Getafe nuk ka qëndruar duarkryq dhe arritën të rrezikojnë menjëherë portën e Ter Stegen. Ishte futbollisti i Barcelonës, Clement Lenglet i cili shënoi një autogol në min (12’), pas një harkimi nga Cucurella.

Por, në min (28′) pas një presioni të Barcelonës, mbrojtësi, Chakla pasoi topin për portierin Soria, i cili kishte dalë nga porta dhe shënoi autogol.

Messi shënoi golin e dytë personal në këtë takim, argjentinasi realizoi në min (34′) për të shënuar golin e tij të 25-të këtë sezon.

Rezultati i pjesës së parë, Barcelona 3-1 Getafe./Lajmi.net/

