Peci viziton Institutin e Pyjeve në Pejë: Hulumtimet shkencore u avancuan me teknologjinë më të fundit Instituti i Pyjeve në Pejë ka avancuar hulumtimet shkencore me teknologjinë e fundit. Kështu ka bërë të ditur ministri i Bujqësisë, Faton Peci, përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook i cili dhe ka vizituar këtë institut. Sipas Pecit, laboratori është i pajisur me pajisje të specializuara, duke përfshirë mikroskopë kabinete me sistem…