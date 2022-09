Peci publikon foto me Osmanin e Gërvallen, e godet me mbishkrim Doarsa Kicën Ministri i Bujqësisë, Faton Peci, e ka sulmuar politikisht deputeten Doarsa Kica Xhelili, pasi që u raportua se ajo i është bashkuar LDK-së. Peci ka publikuar një fotografi në Facebook me presidenten Osmani dhe kryediplomaten Gërvalla, të dyja këto themeluese të Listës “Guxo”, prej ku edhe ia ka dërguar një mesazh deputetes Kica – Xhelili,…