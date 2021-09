PDK: Të aprovohet menjëherë projekti amerikan për infrastrukturën e gazit

Në një komunikatë për media thuhet se PDK është duke i përcjellë me shqetësim të madh hamendjet e Qeverisë së Kosovës rreth aprovimit të planeve investive Compact të agjencisë amerikane MCC në infrastrukturën përgatitore për rrjetin e përçuesit të gazit, si dhe planeve për termocentral me gaz natyror.

“Në kohën kur ekonomia kosovare ka përjetuar goditje dhe është duke u përballur me pasojat e pandemisë, si dhe po vuan mungesën e një plani të mirëfilltë e të qëndrueshëm për rimëkëmbje ekonomike, investimi i 200 milionë dollarëve si grant i pakthyeshëm në ekonominë kosovare, sidomos në sektorin e energjisë, jo vetëm që është i nevojshëm, por përfaqëson edhe interes madhor shtetëror”, thuhet në komunikatë.

PDK i bën thirrje Qeverisë së Kosovës që të aprovojë dhe nënshkruajë pa vonesë projektin e MCC për ndërtimin e infrastrukturës për gazpërçuesin dhe termocentralin me gaz, në përputhje me kushtet amerikane tashmë të aprovuara nga Qeveria paraprake.

“Kërkojmë që urgjentisht të procedohet në Kuvend edhe kredia e BERZH-it dhe granti i Kornizës Investive të Ballkanit Perëndimor për gazpërçuesin, me qëllim të kompletimit të kornizës investive në Kosovë. Lidhja e Republikës së Kosovës në infrastrukturën e gazit që gëzon përkrahjen e plotë të SHBA-ve është interes strategjik, ekonomik dhe gjeopolitik. Vonesat prej gjashtë muajsh në trajtimin me prioritet të këtij interesi shtetëror tashmë kanë krijuar një rrezik të madh për mbarëvajtjen e këtij projekti. Dështimi eventual i tij, jo veç që cenon raportet tona, por njëkohësisht do ta lë Kosovën përjetësisht jashtë mundësisë së diversifikimit të burimeve energjetike, situatë që i shkon në favor vetëm Serbisë dhe forcon pozicionin e Rusisë në rajon”, thuhet më tej në komunikatë.

PDK vlerëson se një projekt i tillë do të lehtësonte edhe koston e energjisë për familjet kosovare dhe do të ndikonte dukshëm në uljen e nivelit të ndotjes së ajrit dhe përmirësimin e gjendjes ambientale dhe dështimi eventual i Qeverisë së Kosovës do të ishte një humbje e madhe për qytetarët e Kosovës, si dhe do të përbënte cenim direkt të interesave tona shtetërore e kombëtare./Lajmi.net/