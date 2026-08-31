PDK mban sot konferencë për media

Gjatë ditës së sotme grupi parlamentar i PDK-së do të mbajë një konferencë shtypi. Sipas një njoftimi për media, konferenca do të mbahet duke filluar nga ora 14:00 në hollin e Kuvendit të Kosovës. Theksojmë se edhe sot si herave të kaluara deputetët e PDK-së së bashku me ata të AAK-së kanë bllokuar hyrjen e…

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31/08/2026 09:54

Gjatë ditës së sotme grupi parlamentar i PDK-së do të mbajë një konferencë shtypi.

Sipas një njoftimi për media, konferenca do të mbahet duke filluar nga ora 14:00 në hollin e Kuvendit të Kosovës.

Theksojmë se edhe sot si herave të kaluara deputetët e PDK-së së bashku me ata të AAK-së kanë bllokuar hyrjen e qeverisë.

Ata kanë kërkuar nga kryeministri i vendit, Albin Kurti që ti formojë institucionet.

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