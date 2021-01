Pavarësisht që u lansua në mes të pandemisë, “Wonder Woman 1984” fitoi shumë

Wonder Woman 1984 rrit aktivizimet e HBO Max me 17.7 milionë ndërsa transmetimi hibrid dhe shfaqja teatrore paguan.

Ishte shfaqja teatrale me fitimin më të lartë të pandemisë pas debutimit në Ditën e Krishtlindjes, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Dhe rezulton se vendimi nga Warner Bros, për të shfaqur premierën Wonder Woman 1984 në shërbimin streaming të parapagimeve WarnerMedia HBO Max në të njëjtën kohë si në kinematë e filmave ka paguar shumë.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Të mërkurën, kompania mëmë e AT&T zbuloi se si rezultat, 17.7 milionë përdorues të aktivizuar u shtuan në HBO Max deri në fund të dhjetorit.

Ky numër ishte dyfishi i numrit që kishte në fund të shtatorit.

CEO i AT&T John Stankey ndau lajmet për suksesin gjatë një thirrje fitimesh të tremujorit të katërt.

“Lansimi i Wonder Woman 1984 ndihmoi që abonentët tanë të brendshëm HBO Max dhe HBO të çojnë në më shumë se 41 milionë, dy vjet më shpejt se parashikimi ynë fillestar,” tha Stankey, siç raportohet nga THR.com.

Vetëm dy ditë pas publikimit të filmit, Warner Bros, njoftoi se do të ishte i shpejtë, duke ndjekur një film të tretë me Gadot që përsëriste rolin e saj si Diana Prince dhe Patty Jenkins duke u kthyer si shkrimtar dhe regjisor.

Suksesi i Wonder Woman 1984 në kinema dhe transmetim do të rrisë besimin në vendimin e diskutueshëm të kompanisë për të vazhduar me një dalje hibride të të gjithë propozimeve të saj të filmave 2021.

Premiera e kombinuar e filmave në kinema dhe në transmetim duket se do të rrisë më tej aktivizimet.

THR.com raporton se kompania shpreson të arrijë 50 milionë deri në 55 milionë klientë të HBO Max në SHBA deri në vitin 2025. /Lajmi.net/