Pas zhvillimeve të fundit, Haradinaj thërret konferencë të jashtëzakonshme

Aleanca ka njoftuar se në ora 21:00 do të mbajë konferencë të jashtëzakonshme për media. Në konferencë do të jetë Ramush Haradinaj, i shoqëruar nga deputetët e Aleancës. Konferenca do të mbahet në hollin e Kuvendit të Kosovës. /Lajmi.net/

Lajme

05/10/2026 20:45

Aleanca ka njoftuar se në ora 21:00 do të mbajë konferencë të jashtëzakonshme për media.

Në konferencë do të jetë Ramush Haradinaj, i shoqëruar nga deputetët e Aleancës.

Konferenca do të mbahet në hollin e Kuvendit të Kosovës. /Lajmi.net/

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