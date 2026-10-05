Pas zhvillimeve të fundit, Haradinaj thërret konferencë të jashtëzakonshme
Aleanca ka njoftuar se në ora 21:00 do të mbajë konferencë të jashtëzakonshme për media. Në konferencë do të jetë Ramush Haradinaj, i shoqëruar nga deputetët e Aleancës. Konferenca do të mbahet në hollin e Kuvendit të Kosovës. /Lajmi.net/
Lajme
05/10/2026 20:45
Aleanca ka njoftuar se në ora 21:00 do të mbajë konferencë të jashtëzakonshme për media.
Në konferencë do të jetë Ramush Haradinaj, i shoqëruar nga deputetët e Aleancës.
Konferenca do të mbahet në hollin e Kuvendit të Kosovës. /Lajmi.net/