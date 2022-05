Pas zërave për një romancë mes tyre, futbollisti i Liverpool flirton hapur me Dua Lipën?

Këtë vit, tifozët e kanë kënduar para dhe pas çdo ndeshje dhe në çdo festim. Ditën e diel lojtarët festuan me tifozët e tyre në shesh ku nuk ka munguar kënga e Duas. Por, ai që ka marrë vëmendje është futbollisti Trent-Alexander Arnold.

Si fillim, shumë fansa mendojnë se kjo këngë u bë himn pas thashethemeve se Dua ka qenë në lidhje me yllin e Liverpool. Vitet e fundit mbrojtësi i krahut të djathtë ka mahnitur gjithë botën me paraqitjet e tij, duke u konsideruar shpesh edhe si “më i mirë” në pozicionin e tij. E krah komenteve të shumta brenda fushës nuk mungojnë as ato jashtë saj.

Gjatë një interviste të vitit 2020 me shokun e tij të skuadrës Andy Robertson, i pyetur nëse thashethemet se ai po takohej me këngëtaren Dua Lipa ishin të vërteta, Alexander-Arnold tregoi një histori gazmore me nënën e tij: “Thashethemi më i çuditshëm që kam dëgjuar për veten ka qenë se kam qenë në lidhje me Dua Lipën. Madje, edhe mami më pyeti. Dhe i thash: ‘Mami, unë qëndroj në shtëpi çdo ditë. Mendoj se do ta dije nëse po dilja me dikë dhe do ta dije me patjetër nëse do ishte ajo”.”- rrëfeu ai asokohe.

Pas kësaj Robertson nisi të këndonte ‘One Kiss’ në makinë teksa Trent qeshte.

Ditën e djeshme Trent ka publikuar një video nga festimet në Instagram ku shfaqet duke kënduar këngën e Duas. Veprim ky që ka ngacmuar ndjekësit që kanë nisur të bëjnë komente lidhur me intervistën e tij dhe duke i bërë tag Duas.

Alexander-Arnold nuk dihet nëse është apo jo në lidhje por ai vetë nuk ka bërë asgjë publike. Nga ana tjetër, në fund të 2021 Dua i dha fund lidhjes me Anwar Hadid dhe është shprehur se është beqare. Të shumtë janë njerëzit që kanë krijuar skenare rreth lidhjes së tyre të mundshme dhe e kanë konsideruar videon e tij si flirt me Duan. Ndonëse nuk dihet se sa mundësi ka kjo, videoja e Trent mund të ketë qenë e rastësishme si çdo tifoz dhe njeri tjetër që feston me këngën e saj.

E vërteta e lidhjes së këngës së Duas dhe Livperool

Lidhja e veçantë mes tifozëve të Liverpool dhe këngës ‘One Kiss’ filloi kur Dua performoi në finalen e “Champions League” në vitin 2018, e cila u zhvillua në Kiev të Ukrainës. 30,000 tifozë të Liverpool-it kishin udhëtuar 1,800 milje për të arritur në stadiumin “NSC Olimpiyskiy”. Pavarësisht humbjes 3-1 ndaj Real Madridit që asokohe drejtohej nga Zinedine Zidane, në ditët në vijim, videot e tifozëve të Liverpool-it që këndonin këngën u bënë virale në rrjetet sociale dhe kështu lindi një traditë e re.

“Një nga gjëra më të bukura të natës ishte padyshim kur të shihja videon e të gjithë tifozëve të Liverpool-it që këndonin së bashku One Kiss. U ndjeva shumë e nderuar”, tha Dua Lipa për faqen zyrtare të Liverpool-it në vitin 2020.

Më pas, në një intervistë për WIRED , Dua e përshkroi veten si një “Fanse të Liverpool-it” dhe shtoi se ajo “e do Liverpoolin, dhe se kjo skuadër ka gjithmonë një vend të veçantë në zemrën e saj”, ndonëse shtoi: “Babai dhe vëllai im mbështesin Arsenalin dhe mendoj se do të gjendesha në shumë telashe nëse do të thosha se thjesht mbështes Liverpoolin”./Panorama.plus