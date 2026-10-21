Pas shumë ndodhive, Adi Hila lajmërohet përsëri
Pas shpërndarjes së videove intime me fytyra të njohura publike, kompozitori shqiptar, Adi Hila është bërë “i gjallë” në rrjetet sociale. Megjithatë, ai nuk foli për pamjet e publikuara nga dhoma e tij e gjumit. Në emisionin “Ora Shtatë”, gazetari Agon Rexhepi bëri të ditur se Hila ka reaguar rreth protestave në Shqipëri. “Ai është…
ShowBiz
Pas shpërndarjes së videove intime me fytyra të njohura publike, kompozitori shqiptar, Adi Hila është bërë “i gjallë” në rrjetet sociale.
Megjithatë, ai nuk foli për pamjet e publikuara nga dhoma e tij e gjumit.
Në emisionin “Ora Shtatë”, gazetari Agon Rexhepi bëri të ditur se Hila ka reaguar rreth protestave në Shqipëri.
“Ai është ndër pedagogët që ka nënshkruar një lloj potenconi për me u nis drejt kryeministrit Rama për të përmirësuar kushtet në shkolla”, tha Rexhepi.