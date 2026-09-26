Pas pesë humbjeve radhazi, Shqipëria kërkon reagim ndaj Bjellorusisë
Shqipëria sonte do të luajë kundër Bjellorusisë në xhiron e parë të Ligës C të Kombeve. Kuqezinjtë do të provojnë të dalin nga seria e errët prej pesë humbjesh radhazi. Në anën tjetër, bjellorusët në gjashtë ndeshjet e fundit kanë regjistruar tri fitore dhe tri barazime duke mos njohur disfatë.
Sport
Shqipëria sonte do të luajë kundër Bjellorusisë në xhiron e parë të Ligës C të Kombeve.
Kuqezinjtë do të provojnë të dalin nga seria e errët prej pesë humbjesh radhazi.
Në anën tjetër, bjellorusët në gjashtë ndeshjet e fundit kanë regjistruar tri fitore dhe tri barazime duke mos njohur disfatë.