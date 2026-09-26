Pas pesë humbjeve radhazi, Shqipëria kërkon reagim ndaj Bjellorusisë

Shqipëria sonte do të luajë kundër Bjellorusisë në xhiron e parë të Ligës C të Kombeve. Kuqezinjtë do të provojnë të dalin nga seria e errët prej pesë humbjesh radhazi. Në anën tjetër, bjellorusët në gjashtë ndeshjet e fundit kanë regjistruar tri fitore dhe tri barazime duke mos njohur disfatë.

Sport

26/09/2026 11:30

Shqipëria sonte do të luajë kundër Bjellorusisë në xhiron e parë të Ligës C të Kombeve.

Kuqezinjtë do të provojnë të dalin nga seria e errët prej pesë humbjesh radhazi.

Në anën tjetër, bjellorusët në gjashtë ndeshjet e fundit kanë regjistruar tri fitore dhe tri barazime duke mos njohur disfatë.

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