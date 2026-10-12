Pas pajtimit, Leo publikon foton e ëmbël me Lelën: “Dita e fundit në Gjermani”
Leonardo Gashi ka publikuar një fotografi krah Lelës, ku dyshja shfaqen të buzëqeshur dhe mjaft të afërt. Fotografia bardhë e zi është rishpërndarë nga Lela Seferi në Instastory, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve, shkruan Indeksonline. Kjo vjen pasi mbrëmë dyshja rikonfirmuan bashkimin e tyre, duke rikthyer vëmendjen te marrëdhënia e tyre. Në fotografinë e publikuar,…
ShowBiz
Leonardo Gashi ka publikuar një fotografi krah Lelës, ku dyshja shfaqen të buzëqeshur dhe mjaft të afërt.
Fotografia bardhë e zi është rishpërndarë nga Lela Seferi në Instastory, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve, shkruan Indeksonline.
Kjo vjen pasi mbrëmë dyshja rikonfirmuan bashkimin e tyre, duke rikthyer vëmendjen te marrëdhënia e tyre.
Në fotografinë e publikuar, Leo ka shkruar “Last day in Germany” (Dita e fundit në Gjermani), duke lënë të kuptohet se po e shijojnë ditën e fundit atje së bashku.