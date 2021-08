Pas konfirmimit për shtatzëni, Marina Vjollca ndan pamje të reja me barkun e fryrë

Marina Vjollca dhe Ghetto Geasy kanë konfirmuar lajmin se po bëhen prindër për herë të parë së shpejti, shkruan lajmi.net.

Qifti kanë postuar disa fotografi në rrjete sociale ku edhe dhanë lajmin e bukur për ndjekësit e tyre. Ata u uruan menjëherë nga miq, familjar, dhe fansa duke iu dëshiruar një shtatzëni të shëndetshme atyre.

Marina disa minuta më parë solli edhe disa imazhe nga fotosesioni unik ku shfaqes duke mbajtur me duar barkun e rrumbullakosur.

View this post on Instagram A post shared by MARINA VJOLLCA (@marina_vjollca)

Marina u pa e veshur me pak rroba, duke lënë barkun e saj të merr vëmendjen e fansave. E veshur me këmishë transparente dhe të brendshme të cilat kombinoheshin me të ajo pozoi për kamerën duke vënë në pah shkëlqimin dhe bukurinë të cilën e ka fituar nga pritja e ëmbël./Lajmi.net/