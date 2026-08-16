Pas hotelit në Vlorë, një tjetër resort turistik bëhet shkrumb e hi në Sarandë
Pas zjarrit të mbrëmshëm në një hotel në Vlorë, një tjetër resort turistik është përfshirë nga flakët në Shqipëri. Mëngjesin e së dielës, flakët kanë përfshirë resortin “Mesopotam Agroturizëm”, në rrugën Sarandë-Syri i Kaltër. Si pasojë e zjarrit, ky resort është bërë shkrumb e hi, por nuk raportohet për të lënduar. Sipas informacioneve paraprake, zjarri…
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Pas zjarrit të mbrëmshëm në një hotel në Vlorë, një tjetër resort turistik është përfshirë nga flakët në Shqipëri.
Mëngjesin e së dielës, flakët kanë përfshirë resortin “Mesopotam Agroturizëm”, në rrugën Sarandë-Syri i Kaltër.
Si pasojë e zjarrit, ky resort është bërë shkrumb e hi, por nuk raportohet për të lënduar.
Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka rënë rreth orës 05:30 të mëngjesit të kësaj të diele, derisa flakët janë përhapur në ambientet e resortit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe duke e djegur plotësisht strukturën.
Për momentin nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit. Pritet që hetimet dhe verifikimet në vendngjarje të përcaktojnë se çfarë ka shkaktuar flakët.
Ky resort konsiderohej një prej investimeve më të rëndësishme turistike të realizuara vitet e fundit në këtë zonë.