Pas hotelit në Vlorë, një tjetër resort turistik bëhet shkrumb e hi në Sarandë

Pas zjarrit të mbrëmshëm në një hotel në Vlorë, një tjetër resort turistik është përfshirë nga flakët në Shqipëri. Mëngjesin e së dielës, flakët kanë përfshirë resortin “Mesopotam Agroturizëm”, në rrugën Sarandë-Syri i Kaltër. Si pasojë e zjarrit, ky resort është bërë shkrumb e hi, por nuk raportohet për të lënduar. Sipas informacioneve paraprake, zjarri…

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16/08/2026 10:52

Pas zjarrit të mbrëmshëm në një hotel në Vlorë, një tjetër resort turistik është përfshirë nga flakët në Shqipëri.

Mëngjesin e së dielës, flakët kanë përfshirë resortin “Mesopotam Agroturizëm”, në rrugën Sarandë-Syri i Kaltër.

Si pasojë e zjarrit, ky resort është bërë shkrumb e hi, por nuk raportohet për të lënduar.

Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka rënë rreth orës 05:30 të mëngjesit të kësaj të diele, derisa flakët janë përhapur në ambientet e resortit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe duke e djegur plotësisht strukturën.

Për momentin nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit. Pritet që hetimet dhe verifikimet në vendngjarje të përcaktojnë se çfarë ka shkaktuar flakët.

Ky resort konsiderohej një prej investimeve më të rëndësishme turistike të realizuara vitet e fundit në këtë zonë.

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