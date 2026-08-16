Investim 1.1 milion euro në Han të Elezit, Basha jep detaje për punimet në rrugën Gorancë-Krivenik

Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit, DimalBasha, ka bërë të ditur se po vazhdojnë punimet në rrugën Gorancë-Krivenik, në Han të Elezit. Përmes një postimi, Basha ka njoftuar se investimi për këtëprojekt kap vlerën e 1.1 milion eurove. Sipas tij, faza e parë e projektit, me gjatësi prej 1.8kilometrash, është drejt përfundimit. Kjo fazë…

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16/08/2026 10:45

Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit, DimalBasha, ka bërë të ditur se po vazhdojnë punimet në rrugën Gorancë-Krivenik, në Han të Elezit.

Përmes një postimi, Basha ka njoftuar se investimi për këtëprojekt kap vlerën e 1.1 milion eurove.

Sipas tij, faza e parë e projektit, me gjatësi prej 1.8kilometrash, është drejt përfundimit. Kjo fazë është realizuar me investim prej400 mijë eurosh nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit.

Ndërkohë, po zhvillohen punimet edhe në fazën e dytë, ndërsarruga tashmë është hapur deri në Krivenik.

“Mirëmëngjesi nga Goranca në Han të Elezit ku po investojmë1.1 milion euro!”, ka shkruar Basha.

Faza e dytë përfshin 2.6 kilometra rrugë, me vlerë investimiprej 694 mijë eurosh.

“Vazhdojmë me punë të mira gjithandej Kosovës!”, kapërfunduar Basha.

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