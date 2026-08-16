43 vatra zjarri në Shqipëri, 10 mbeten aktive
Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë raportuar 43 vatra zjarri, prej të cilave 10 mbeten aktive dhe tri janë nën monitorim. Në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 499 forca dhe 43 automjete zjarrfikëse, ndërsa Forcat e Armatosura kanë kontribuar me 120 efektivë, pesë helikopterë dhe dy avionë “Air Tractor”, shkruan abcnewsal.…
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Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë raportuar 43 vatra zjarri, prej të cilave 10 mbeten aktive dhe tri janë nën monitorim.
Në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 499 forca dhe 43 automjete zjarrfikëse, ndërsa Forcat e Armatosura kanë kontribuar me 120 efektivë, pesë helikopterë dhe dy avionë “Air Tractor”, shkruan abcnewsal.
Vatrat kryesore aktive janë në Malin e Dajtit, Shëngjergj, Gurë-Lurë, Qafë Helmes, Abaze të Krujës dhe Lufaj të Mirditës.
Ministria e Mbrojtjes thotë se aktualisht nuk paraqitet rrezik për zonat e banuara, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin dhe koordinimin e operacioneve në terren.