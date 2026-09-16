Pas aktgjykimit në Hagë, nxënës e profesorë marshojnë në Malishevë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së

Nxënës dhe profesorë të Gjimnazit “Hamdi Berisha” në Malishevë kanë marshuar në shenjë reagimi pas shpalljes së aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Ndërkohë, edhe në Prishtinë janë mbledhur protestues para objektit të EULEX-it, pas vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë. Protestuesit e revoltuar kanë nisur…

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16/09/2026 14:56

Nxënës dhe profesorë të Gjimnazit “Hamdi Berisha” në Malishevë kanë marshuar në shenjë reagimi pas shpalljes së aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.

Ndërkohë, edhe në Prishtinë janë mbledhur protestues para objektit të EULEX-it, pas vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë.

Protestuesit e revoltuar kanë nisur të hedhin gurë në drejtim të ndërtesës së EULEX-it, ndërsa në vend janë të pranishme njësi të Policisë së Kosovës.

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