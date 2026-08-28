Pas Akil Gjakovës edhe Fatjona Kasapi del e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”
Xhudistja kosovare, Fatjona Kasapi ka arritur të sigurojë medalje në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”. Ajo mposhti italianen, Gaia Stella në ndeshjen kyçe të saj e cila i mjaftoi që të siguronte medaljen e bronztë. Në xhiron e parë ishte e lirë. Në çerekfinale humbi me Ippon nga Pauline Cuq nga Franca. Në luftën e parë…
Sport
Xhudistja kosovare, Fatjona Kasapi ka arritur të sigurojë medalje në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.
Ajo mposhti italianen, Gaia Stella në ndeshjen kyçe të saj e cila i mjaftoi që të siguronte medaljen e bronztë.
Në xhiron e parë ishte e lirë. Në çerekfinale humbi me Ippon nga Pauline Cuq nga Franca.
Në luftën e parë të repasazhit ishte e lirë dhe në luftën e dytë të repasazhit Fatjona mposhti me Yuko, Maria Siderot nga Portugalia.