Pas Akil Gjakovës edhe Fatjona Kasapi del e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”

Xhudistja kosovare, Fatjona Kasapi ka arritur të sigurojë medalje në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”. Ajo mposhti italianen, Gaia Stella në ndeshjen kyçe të saj e cila i mjaftoi që të siguronte medaljen e bronztë. Në xhiron e parë ishte e lirë. Në çerekfinale humbi me Ippon nga Pauline Cuq nga Franca. Në luftën e parë…

Sport

28/08/2026 18:29

Xhudistja kosovare, Fatjona Kasapi ka arritur të sigurojë medalje në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.

Ajo mposhti italianen, Gaia Stella në ndeshjen kyçe të saj e cila i mjaftoi që të siguronte medaljen e bronztë.

Në xhiron e parë ishte e lirë. Në çerekfinale humbi me Ippon nga Pauline Cuq nga Franca.

Në luftën e parë të repasazhit ishte e lirë dhe në luftën e dytë të repasazhit Fatjona mposhti me Yuko, Maria Siderot nga Portugalia.

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