Parkingu i madh i Prishtinës prapa Pallatit të Rinisë falas gjatë kohës sa mbahet protesta kundër Gjykatës Speciale

Nënkryetarja e Komunës së Prishtinës, Besianë Musmurati, ka njoftuar qytetarët se parkingu prapa Pallatit të Rinisë do të jetë pa pagesë gjatë kohës së mbajtjes së protestës për mbrojtjen e vlerave të UÇK-së. Sipas njoftimit, lirimi nga pagesa e parkingut vlen për intervalin kohor nga ora 18:00 deri në orën 21:00, për të gjithë qytetarët…

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03/10/2026 16:00

Nënkryetarja e Komunës së Prishtinës, Besianë Musmurati, ka njoftuar qytetarët se parkingu prapa Pallatit të Rinisë do të jetë pa pagesë gjatë kohës së mbajtjes së protestës për mbrojtjen e vlerave të UÇK-së.

Sipas njoftimit, lirimi nga pagesa e parkingut vlen për intervalin kohor nga ora 18:00 deri në orën 21:00, për të gjithë qytetarët që do t’i bashkohen kësaj proteste.

“Prishtina ju mirëpret!” – ka shkruar Musmurati në njoftimin e saj, shoqëruar me simbole mbështetës.

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