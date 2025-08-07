Parashikimi i motit për të premten në Kosovë
Moti për të premten pritet të jetë kryesisht me diell, duke ofruar kushte të favorshme për aktivitetet në natyrë.
Vranësira të pakta do të shfaqen kryesisht në zonat malore, pa prurje të reshjeve, transmeton lajmi.net
Temperaturat minimale do të luhaten nga 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 32 gradë Celsius në disa zona.
Era do të fryjë me intensitet të lehtë deri mesatar nga veriperëndimi, duke sjellë freski të lehtë.
Ky mot i kthjellët është ideal për planifikimin e aktiviteteve jashtë në fundjavë./lajmi.net/