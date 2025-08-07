Parashikimi i motit për të premten në Kosovë

Moti për të premten pritet të jetë kryesisht me diell, duke ofruar kushte të favorshme për aktivitetet në natyrë. Vranësira të pakta do të shfaqen kryesisht në zonat malore, pa prurje të reshjeve, transmeton lajmi.net Temperaturat minimale do të luhaten nga 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në…

Lajme

07/08/2025 23:32

Moti për të premten pritet të jetë kryesisht me diell, duke ofruar kushte të favorshme për aktivitetet në natyrë.

Vranësira të pakta do të shfaqen kryesisht në zonat malore, pa prurje të reshjeve, transmeton lajmi.net

Temperaturat minimale do të luhaten nga 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 32 gradë Celsius në disa zona.

Era do të fryjë me intensitet të lehtë deri mesatar nga veriperëndimi, duke sjellë freski të lehtë.

Ky mot i kthjellët është ideal për planifikimin e aktiviteteve jashtë në fundjavë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 7, 2025

Mediat malazeze dhe boshnjake raportojnë për një takim sekret Grenell- Dodik...

August 7, 2025

Një polic i Serbisë raportohet se është arrestuar në Bërnjak –...

Lajme të fundit

Mediat malazeze dhe boshnjake raportojnë për një takim...

Një polic i Serbisë raportohet se është arrestuar...

Pas bisedës me Kurtin, emisarja britanike telefonon Vuçiqin...

Nesër, sy e veshë nga Gjykata Kushtetuese –...