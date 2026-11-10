Parashikimi i motit për të martën: Ja çfarë temperaturash na presin sot
Sipas të dhënave të fundit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK), dita e martë (10 nëntor 2026) pritet të karakterizohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, me vranësira të shpërndara dhe me intervale të gjata me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1°C deri në 5°C, ndërsa ato maksimale gjatë ditës pritet të arrijnë…
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Sipas të dhënave të fundit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK), dita e martë (10 nëntor 2026) pritet të karakterizohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, me vranësira të shpërndara dhe me intervale të gjata me diell.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1°C deri në 5°C, ndërsa ato maksimale gjatë ditës pritet të arrijnë nga 9°C deri në 14°C.
Për sa i përket erës, ajo do të fryjë lehtë nga drejtimi i jugperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 3 m/s.