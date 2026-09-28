Parashikimi i motit për të martën

Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë pasdites priten vranësira të pjesshme. Era do të fryjë nga veriu dhe verilindja, me shpejtësi 11-37 km/h. Temperaturat minimale që do të lëvizin prej 6 deri në 10°C, ndërsa ato maksimale prej 21 deri në 24°C. /MeteoKosova/  

Lajme

28/09/2026 23:10

Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë pasdites priten vranësira të pjesshme.

Era do të fryjë nga veriu dhe verilindja, me shpejtësi 11-37 km/h.

Temperaturat minimale që do të lëvizin prej 6 deri në 10°C, ndërsa ato maksimale prej 21 deri në 24°C. /MeteoKosova/

 

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