Parashikimi i motit për të martën
Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë pasdites priten vranësira të pjesshme. Era do të fryjë nga veriu dhe verilindja, me shpejtësi 11-37 km/h. Temperaturat minimale që do të lëvizin prej 6 deri në 10°C, ndërsa ato maksimale prej 21 deri në 24°C. /MeteoKosova/
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Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë pasdites priten vranësira të pjesshme.
Era do të fryjë nga veriu dhe verilindja, me shpejtësi 11-37 km/h.
Temperaturat minimale që do të lëvizin prej 6 deri në 10°C, ndërsa ato maksimale prej 21 deri në 24°C. /MeteoKosova/