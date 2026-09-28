Hoxhaj nga protesta: Një zë që nuk mund të shpërfillet – drejtësi për UÇK-në
Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka publikuar pamje nga protesta e cila po mbahet për të 13-tën ditë radhazi në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në kërkim të drejtësisë për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në videon e publikuar nga Hoxhaj shihet pjesëmarrja e qytetarëve në protestë, ndërsa edhe vetë ai është mes protestuesve. “Një…
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Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka publikuar pamje nga protesta e cila po mbahet për të 13-tën ditë radhazi në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në kërkim të drejtësisë për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në videon e publikuar nga Hoxhaj shihet pjesëmarrja e qytetarëve në protestë, ndërsa edhe vetë ai është mes protestuesve.
“Një zë që nuk mund të shpërfillet: Drejtësi për UÇK-në”, shkroi ai.