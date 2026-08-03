Parashikimi i motit për të martën

Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe shumë i nxehtë. Rreziku i mundshëm i dehidrimit dhe goditjes nga nxehtësia nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 5-27 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 13 deri në 18°C, ndërsa ato maksimale…

Lajme

03/08/2026 23:16

Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe shumë i nxehtë. Rreziku i mundshëm i dehidrimit dhe goditjes nga nxehtësia nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 5-27 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 13 deri në 18°C, ndërsa ato maksimale prej 32 deri në 36°C. /MeteoKosova/

Artikuj të ngjashëm

August 3, 2026

Komisioni Qeveritar: 4 trupat e zhvarrosur dyshohet se janë viktima lufte

August 3, 2026

Trepça nënshkruan kontratë për transportin e punëtorëve, vlera afro 300 mijë...

August 3, 2026

LDK në takim, PDK e AAK zgjodhën të qëndrojnë jashtë tryeze...

August 3, 2026

Trump paralajmëron Iranin: Ky është shansi i fundit

August 3, 2026

Irani mohon Trumpin: Nuk ka negociata me SHBA-në për t’i dhënë...

August 3, 2026

Vala e katërt e të nxehtit godet Italinë, alarm i kuq në 25 qytete

Lajme të fundit

Katy Perry reagon pas performancës në Sunny Hill Festival: Ishte magjike

Komisioni Qeveritar: 4 trupat e zhvarrosur dyshohet se janë viktima lufte

Trepça nënshkruan kontratë për transportin e punëtorëve, vlera...

LDK në takim, PDK e AAK zgjodhën të...