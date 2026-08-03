Parashikimi i motit për të martën
Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe shumë i nxehtë. Rreziku i mundshëm i dehidrimit dhe goditjes nga nxehtësia nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 5-27 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 13 deri në 18°C, ndërsa ato maksimale…
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Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe shumë i nxehtë. Rreziku i mundshëm i dehidrimit dhe goditjes nga nxehtësia nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore.
Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 5-27 km/h.
Temperaturat minimale do të lëvizin prej 13 deri në 18°C, ndërsa ato maksimale prej 32 deri në 36°C. /MeteoKosova/