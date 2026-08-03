Trump do të bëjë gjithçka për ta mbajtur Infantinon në krye të FIFA-s
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, po përballet me presion në rritje për të dhënë dorëheqjen, pasi plani i tij për shitjen e një pjese të aseteve komerciale të FIFA-s te investitorë privatë, në vlerë prej 15 miliardë dollarësh, dështoi të miratohej. Sipas The Telegraph, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, është i vendosur të…
Sport
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, po përballet me presion në rritje për të dhënë dorëheqjen, pasi plani i tij për shitjen e një pjese të aseteve komerciale të FIFA-s te investitorë privatë, në vlerë prej 15 miliardë dollarësh, dështoi të miratohej.
Sipas The Telegraph, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, është i vendosur të bëjë “gjithçka që është e mundur” për ta mbajtur Infantinon në krye të qeverisë botërore të futbollit.
Raportimet sugjeruan se Infantino pritej të zhvillonte takime me anëtarë të kabinetit të Trumpit, përfshirë Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, për të siguruar mbështetje politike. Megjithatë, si FIFA ashtu edhe Departamenti Amerikan i Shtetit i kanë mohuar këto pretendime.
Megjithatë, një zyrtar i lartë i administratës amerikane, i cituar nga The Telegraph, ka deklaruar se Trump e vlerëson Infantinon për rolin e tij në organizimin e Kupës së Botës 2026 në SHBA, të cilën presidenti amerikan e ka cilësuar si “Kupën e Botës më të mirë të të gjitha kohërave”.
Marrëdhënia e afërt mes Trumpit dhe Infantinos
Marrëdhënia mes dy figurave është forcuar gjatë viteve të fundit. Infantino, i cili mori drejtimin e FIFA-s në vitin 2016, la përshtypje te Trump gjatë takimit të tyre të parë në vitin 2018, kur i dhuroi kartonë të verdhë dhe të kuq, duke bërë shaka se mund t’i nevojiteshin në marrëdhëniet me gazetarët.
Më vonë, gjatë shortit të Kupës së Botës 2026, presidenti i FIFA-s i dhuroi Trumpit një trofe të artë me emrin e tij dhe një medalje përkujtimore.
Sipas raportimeve të mëhershme, Trump kishte shprehur madje dëshirën që Infantino të ishte kandidat për postin e Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.
Gjithashtu, gjatë Kupës së Botës 2026, Trump pranoi publikisht se i kishte kërkuar Infantinos të hiqte pezullimin e sulmuesit amerikan Folarin Balogun për ndeshjen e fazës së 1/8 së finales ndaj Belgjikës, një deklaratë që shkaktoi polemika.
Presioni ndaj presidentit të FIFA-s po rritet
Ndërkohë, kundërshtimi ndaj Infantinos po merr gjithnjë e më shumë mbështetje. Sipas The Telegraph Sport, Federata Angleze e Futbollit (FA) është ndër organizatat që po punojnë për krijimin e një koalicioni ndërkombëtar kundër presidentit të FIFA-s, ndërsa UEFA po zhvillon kontakte me federata në Afrikë dhe Azi për të siguruar mbështetje për një mocion mosbesimi.
Megjithatë, situata mbetet e ndërlikuar. Federatat afrikane dhe aziatike disponojnë pothuajse gjysmën e votave në Kongresin e FIFA-s, por deri tani asnjëra nuk ka kërkuar publikisht dorëheqjen e Infantinos.
Përkundrazi, federatat e Marokut, Katarit, Sri Lankës dhe Libanit kanë shprehur mbështetje për presidentin aktual të FIFA-s.
Konfederata Afrikane e Futbollit (CAF) ka bërë të ditur se do ta analizojë propozimin për shitjen e aseteve, ndërsa Konfederata Aziatike e Futbollit (AFC) e ka kundërshtuar planin, por pa kërkuar largimin e Infantinos.
Nëse do të iniciohej një votë mosbesimi, procedurat e FIFA-s kërkojnë që ajo të shpallet të paktën tre muaj përpara mbajtjes së votimit, çka e bën kohën një faktor vendimtar në zhvillimet e ardhshme.