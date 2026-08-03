Trepça nënshkruan kontratë për transportin e punëtorëve, vlera afro 300 mijë euro
Trepça SH.A. ka nënshkruar kontratën për ofrimin e shërbimeve të transportit të punëtorëve, që përfshin dërgimin e tyre në vendin e punës dhe kthimin pas përfundimit të orarit. Sipas njoftimit zyrtar për nënshkrimin e kontratës, vlera e saj arrin në 292,439.40 euro, ndërsa kohëzgjatja e kontratës kornizë është 12 muaj. Kontrata është nënshkruar më 30…
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Trepça SH.A. ka nënshkruar kontratën për ofrimin e shërbimeve të transportit të punëtorëve, që përfshin dërgimin e tyre në vendin e punës dhe kthimin pas përfundimit të orarit.
Sipas njoftimit zyrtar për nënshkrimin e kontratës, vlera e saj arrin në 292,439.40 euro, ndërsa kohëzgjatja e kontratës kornizë është 12 muaj.
Kontrata është nënshkruar më 30 korrik 2026 me operatorin ekonomik KOLAŠIN PREVOZ SMS D.O.O. nga Mitrovica.
Në këtë aktivitet prokurimi është pranuar vetëm një ofertë, e cila edhe është shpallur e përgjegjshme.
Sipas dokumentit, procedura është zhvilluar si procedurë e hapur, me kriter për dhënien e kontratës çmimin më të ulët, ndërsa vlera e parashikuar e kontratës ishte 330 mijë euro. Financimi i kontratës është bërë nga mjetet vetanake të Trepçës SH.A.