Trepça nënshkruan kontratë për transportin e punëtorëve, vlera afro 300 mijë euro

Trepça SH.A. ka nënshkruar kontratën për ofrimin e shërbimeve të transportit të punëtorëve, që përfshin dërgimin e tyre në vendin e punës dhe kthimin pas përfundimit të orarit. Sipas njoftimit zyrtar për nënshkrimin e kontratës, vlera e saj arrin në 292,439.40 euro, ndërsa kohëzgjatja e kontratës kornizë është 12 muaj. Kontrata është nënshkruar më 30…

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03/08/2026 23:37

Trepça SH.A. ka nënshkruar kontratën për ofrimin e shërbimeve të transportit të punëtorëve, që përfshin dërgimin e tyre në vendin e punës dhe kthimin pas përfundimit të orarit.

Sipas njoftimit zyrtar për nënshkrimin e kontratës, vlera e saj arrin në 292,439.40 euro, ndërsa kohëzgjatja e kontratës kornizë është 12 muaj.

Kontrata është nënshkruar më 30 korrik 2026 me operatorin ekonomik KOLAŠIN PREVOZ SMS D.O.O. nga Mitrovica.

Në këtë aktivitet prokurimi është pranuar vetëm një ofertë, e cila edhe është shpallur e përgjegjshme.

Sipas dokumentit, procedura është zhvilluar si procedurë e hapur, me kriter për dhënien e kontratës çmimin më të ulët, ndërsa vlera e parashikuar e kontratës ishte 330 mijë euro. Financimi i kontratës është bërë nga mjetet vetanake të Trepçës SH.A.

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