Parashikimi i motit për të martën
Të martën parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurtra me diell, ndërsa lokalisht priten reshje shiu, kryesisht në sasi të pakta. Në zonat malore reshjet do të jenë në formë të borës.
Era do të fryjë nga verilindja, e cila herë pas here pritet të jetë e fuqishme, me shpejtësi prej 15-40 km/h.
Temperaturat minimale do të luhaten prej 3 deri në 5°C, ndërsa ato maksimale prej 11 deri në 14°C. /MeteoKosova/