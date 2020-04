Parashikimi i motit në Shqipëri

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se do të ketë reshje shiu të cilat do të përfshijnë të gjithë vendin që në orët e para të 24 orëshit me intensitet deri mesatar.

Prej orëve të mesditës në jug dhe në qendër reshjet do të jenë me intensitet të ulët, në veri reshjet mbeten me intensitet deri mesatar.

Era do të fryjë me drejtim verilinidnje-veriperëndim 1-8 m/s, e cila përgjatë vijës bregdetare hera-herës fiton shpejtësi deri në 15 m/s.

Valëzimi në dete parashikohet i forcës 2 ballë.

Temperaturat parashikohen: