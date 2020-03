Paraqitja më e dobët e Leo Messit këtë sezon

Real Madridi e ka mposhtur Barcelonën 2:0 në kuadër të ‘El Clasicos’ në javën e 26-të të La Ligas.

Ylli argjentinas ishte pothuajse i izoluar për pjesën më të madhe të ndeshjes, në përjashtim të një rasti të mirë në pjesë të parë.

Sipas faqes së statistikave, ‘WhoScored’, gjashtë herë fituesi i Topit të Artë pati një notë 6.39 për paraqitjen e tij sonte.

Ky vlerësim ishte më i ulëti që ai ka marrë në një ndeshje të La Ligas të zhvilluar këtë sezon.

