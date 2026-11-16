Paralajmërimet për dimër të vështirë, KEDS-i thotë se aktualisht furnizimi me rrymë është stabil
Ndërprerjet e fundit të energjisë elektrike kanë nxitur ankesa të qytetarëve, ndërsa KEDS thotë se furnizimi aktualisht është stabil dhe se janë kryer investimet për përballimin e dimrit. Por paralajmërimet për dimër të vështirë kanë nxitur reagime e gjatë ditës ka pasur edhe aksione para zyreve të KEDS. Erërat e forta të ditëve të fundit,…
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Ndërprerjet e fundit të energjisë elektrike kanë nxitur ankesa të qytetarëve, ndërsa KEDS thotë se furnizimi aktualisht është stabil dhe se janë kryer investimet për përballimin e dimrit. Por paralajmërimet për dimër të vështirë kanë nxitur reagime e gjatë ditës ka pasur edhe aksione para zyreve të KEDS.
Erërat e forta të ditëve të fundit, shkaktuan ndërprerje të rrymës në disa zona të Kosovës.
Si rezultat, për mungesën e energjisë një numër ankesash kanë përfunduar në adresë të Kompanisë për Distribuimin e Energjisë Elektrike.
Por të njëjtat, sipas zëdhënësit të KEDS, Adlum Ramadanit, po adresohen në kohë rekord.
“Momentin e parë që pranojmë njoftimin për ndërprerje të furnizimit me energji dhe është nevoja për intervenim, ekipet për kohë të shkurtët shkojnë në atë zonë, dhe bëjnë punimet që të kthehet furnizimi për ta, derisa po flasim në këto momente furnizimi është stabil, 99,99 për qidn të konsumatorëve tanë në mbarë vendin janë duke u furnizuar me energji elektrike”, ka thënë Ramadani.
Sipas Ramadanit, KEDS me qëllim të përgatitjes për sezonin dimëror po bashkëpunon me institucionet përgjegjëse që janë pjesë e sistemit elektroenergjetik.
“Ne i kemi realizuar investimet e nevojshme, dhe mirëmbajtjen preventive brenda suazave kohore në mënyre që dimri të jetë sa më i përballuehsëm dhe më i qëndrueshëm në nivel të furnizimit sa i përket distribucionit, por sigurisht janë rrethanat e tjera që më pas e përcaktojnë se si do të vijojë çështja e furnizimit me rrymë. Pyetje – Cilat rrethana? Po në këtë rast, mungesa e furnizimit për çka ne nuk jemi kompetent të flasim”, ka shtuar Ramadani.
Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, pas deklaratave të fundit të ministres Artane Rizvanolli për “dimrin e vështirë”, Lëvizja Revolta, ka zhvilluar një aksion afër zyreve të KEDS, ku shkruajnë se dimri do t’u sjellë vështirësi vetëm qytetarëve, ndërsa për qeveritarët do të sjellë miliona./tvdukagjini