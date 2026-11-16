KRU “Gjakova” njofton për rritjen e nivelit të ujit në Liqenin e Radoniqit
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka njoftuar se ka filluar procesi i mbushjes së Liqenit të Radoniqit përmes Kanalit Derivues, ku aktualisht prurjet e ujit janë të mëdha. Sipas njoftimit, niveli i liqenit ka arritur në kuotën 449.00 metra mbi nivelin e detit, duke shënuar rritje prej 28 centimetrash krahasuar me nivelin më të ulët…
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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka njoftuar se ka filluar procesi i mbushjes së Liqenit të Radoniqit përmes Kanalit Derivues, ku aktualisht prurjet e ujit janë të mëdha.
Sipas njoftimit, niveli i liqenit ka arritur në kuotën 449.00 metra mbi nivelin e detit, duke shënuar rritje prej 28 centimetrash krahasuar me nivelin më të ulët të regjistruar gjatë këtij viti.
KRU “Gjakova” ka bërë të ditur se uji që po hyn në liqen është i pastër dhe cilësor.
Ndërkohë, ekipet e kësaj kompanie janë duke monitoruar, pastruar dhe mirëmbajtur vazhdimisht Kanalin Derivues, me qëllim të sigurimit të rrjedhjes së pandërprerë të ujit drejt liqenit.