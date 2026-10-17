Pamje dramatike: Protestuesit hedhin koktej molotovi tek policët, një zyrtarit i ngjitet flaka në trup

Tensionet e dhunshme janë rikthyer sërish gjatë orëve të mbrëmjes në Tiranë, ku përplasjet mes protestuesve dhe forcave të rendit kanë eskaluar. Në pamjet dramatike të siguruara nga Top Channel, shihet momenti kur një koktej molotovi është hedhur dhe ka shpërthyer pikërisht në mes të një grumbulli të madh të zyrtarëve policorë. Si pasojë e…

Lajme

17/10/2026 18:25

Tensionet e dhunshme janë rikthyer sërish gjatë orëve të mbrëmjes në Tiranë, ku përplasjet mes protestuesve dhe forcave të rendit kanë eskaluar.

Në pamjet dramatike të siguruara nga Top Channel, shihet momenti kur një koktej molotovi është hedhur dhe ka shpërthyer pikërisht në mes të një grumbulli të madh të zyrtarëve policorë.

Si pasojë e shpërthimit të lëndës djegëse, një zyrtari policor i janë ngjitur menjëherë flakët në trup, ndërsa kolegët përreth kanë reaguar me shpejtësi për shuarjen e zjarrit.

Asfalti përgjatë rrugës paraqitet tërësisht i mbuluar me gurë, pllaka të thyera dhe mbetje të mjeteve piroteknike, nga intensiteti i lartë isulmeve ndaj kordonit të sigurisë.

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2026

Bajrami kërkon hetimin e 3 mijë tenderëve njëburimorë: Janë kthyer në...

October 17, 2026

Lajm i mirë | Qytetarit të alivanosur në protestë i...

October 17, 2026

Protesta në Tiranë, “RENEA” arrin para Kryeministrisë

October 17, 2026

Skandaloze në Spitalin Amerikan në Graçanicë: Nënës i dorëzohet foshnja e...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

Lajme të fundit

Bajrami kërkon hetimin e 3 mijë tenderëve njëburimorë:...

Lajm i mirë | Qytetarit të alivanosur...

Protesta në Tiranë, “RENEA” arrin para Kryeministrisë

Skandaloze në Spitalin Amerikan në Graçanicë: Nënës i...