Pas 15 minutave, ambulanca arrin në bulevard për ta marrë protestuesin që është në gjendje të rëndë, pa ndjenja
Pas afro 15 minutash në gjendje të rëndë shëndetësore, autoambulanca ka mbërritur në bulevard për të ndërhyrë ndaj një burri që ndodhej pa ndjenja në bulevard. Pavarësisht ndërhyrjes së të pranishmëve më mjete rrethanore dhe masazh kardiak, personi sërish nuk arriti të përmendej. Me ardhjen e autoambulancës, mjekët sinjalizuan menjëherë barelën dhe e futën në…
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Pas afro 15 minutash në gjendje të rëndë shëndetësore, autoambulanca ka mbërritur në bulevard për të ndërhyrë ndaj një burri që ndodhej pa ndjenja në bulevard.
Pavarësisht ndërhyrjes së të pranishmëve më mjete rrethanore dhe masazh kardiak, personi sërish nuk arriti të përmendej.
Me ardhjen e autoambulancës, mjekët sinjalizuan menjëherë barelën dhe e futën në ambulancë në gjendje të rëndë, pa ndjenja. Në vijim pritet informacion rreth gjendjes së tij.