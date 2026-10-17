Bradariq flet për herë të parë pasi e braktisi Malishevën: Situata nuk ishte e përshtatshme, vazhdimisht kishte obligime të papërmbushura – më erdhi keq për lojtarët

Thomas Brdariq e nisi mirë aventurën e tij në Superligën e Kosovës me Malishevën, por qëndrimi i tij në klub zgjati vetëm katër muaj. Trajneri vendosi të largohej nga skuadra kosovare për të vazhduar karrierën në Arabinë Saudite, ku mori drejtimin e Al-Bukiryah, klub që garon në kategorinë e dytë të futbollit saudit, transmeton lajmi.net.…

Sport

17/10/2026 18:33

Thomas Brdariq e nisi mirë aventurën e tij Superligën e Kosovës me Malishevën, por qëndrimi i tij klub zgjati vetëm katër muaj.

Trajneri vendosi largohej nga skuadra kosovare për vazhduar karrierën Arabinë Saudite, ku mori drejtimin e Al-Bukiryah, klub garon kategorinë e dytë futbollit saudit, transmeton lajmi.net.

një intervistë për “Transfermarkt”, Brdariq ka zbuluar arsyet e shtynë merrte këtë vendim, duke përmendur obligimet e papërmbushura nga ana e klubit.

“Situata tërësi nuk ishte e përshtatshme. Vazhdimisht kishte obligime papërmbushura. fund, është dashur marr një vendim për veten dhe, mbi gjitha, për familjen time”. Natyrisht, ky ishte një vendim jashtëzakonisht i vështirë për mua. Jam trajner profesionist dhe nga ana sportive gjithçka po shkonte shumë mirë. erdhi veçanërisht keq për lojtarët, sepse kishim bashkëpunuar vërtet shumë mirë”, u shpreh Brdariq.

Pavarësisht rezultateve pozitive aspektin sportiv, trajneri gjerman vendosi t’i japë fund aventurës tij Kosovë, duke vënë plan parë rrethanat jashtë fushës.

Ndërkohë, Malisheva e ka gjetur tashmë pasuesin e tij. Skuadra po drejtohet nga ish-futbollisti Kastriot Rexha./lajmi.net/

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