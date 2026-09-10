Pak ditë para verdiktit për ish-krerët e UÇK-së, Oda e Mjekëve vendos flamurin gjigant “Liria ka emër”
Në selinë e Oda e Mjekëve të Kosovës është vendosur një flamur gjigant me mbishkrimin “Liria ka emër”. Flamuri është vendosur në shenjë nderimi për çlirimtarët dhe sakrificën e tyre për lirinë dhe dinjitetin e Kosovës. Ky veprim vjen pak ditë para verdiktit final në rastin e ish-krerëve të UÇK-së, me mesazhin për drejtësi dhe…
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Në selinë e Oda e Mjekëve të Kosovës është vendosur një flamur gjigant me mbishkrimin “Liria ka emër”.
Flamuri është vendosur në shenjë nderimi për çlirimtarët dhe sakrificën e tyre për lirinë dhe dinjitetin e Kosovës.
Ky veprim vjen pak ditë para verdiktit final në rastin e ish-krerëve të UÇK-së, me mesazhin për drejtësi dhe mos-harrimin e sakrificës së tyre.