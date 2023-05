“Pajtohem plotësisht” – Rohde i bashkëngjitet reagimit të Hovenierit

Ai shtoi se pajtohet plotësisht me përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u bërë thirrje autoriteteve kosovare që të përmbahen nga përshkallëzimi e të punojnë ngushtë me NATO-n, përcjell lajmi.net.

”Plotësisht dakord. U bëjmë thirrje të gjithëve që të përmbahen nga përshkallëzimi, u bëjmë thirrje autoriteteve kosovare që të punojnë ngushtë me të NATO, KFOR dhe EULEX”, ka shkruar ai në Twitter.

Më poshtë edhe cicërima e plotë:

Fully agree. We call on everyone to refrain from escalation, urge Kosovan authorities to work closely with @NATO_KFOR and @EULEXKosovo . https://t.co/LFDggjM6jk

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) May 26, 2023