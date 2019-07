Pajisja që do mund të detektojë kancerin përbrenda minutash, përmes frymëmarrjes

Testi përdor një “hundë elektronike” të aftë për të zbuluar kimikatet e prodhuara nga kanceri, transmeton lajmi.net.

Testimet njerëzore do të zhvillohen këtë vjeshtë në dy spitale të NHS dhe dy në SHBA, duke përfshirë qindra pacientë.

Testet jo invazive, që synojnë fillimisht gjetjen e kancerit të mushkërive, do të obligojnë pacientët të marrin frymë përmes një gypi për një minutë, me analizën që do të dërgohet në një super kompjuter.

Pajisja zbulon kimikatet e prodhuara nga secili kancer, i njohur si ‘komponim organik i paqëndrueshëm’ dhe mund të ndihmojë në gjetjen e kancerit në faza shumë të hershme.

Testet ofrojnë një nivel të lartë të saktësisë duke punuar në nivelet e nanopjesëve, thonë ekspertët. /Lajmi.net/