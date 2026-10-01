Pacolli pas protesës së sotme: Koha kërkon më shumë se fjalë, kërkon punë dhe vepra
Behgjet Pacolli, ka reaguar pas protestës së sotme në mbështetje të ish-pjesëtarëve të UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë, raporton GazetaBlic. Pacolli ka përshëndetur qytetarët që, sipas tij, treguan solidaritet dhe përkushtim në kërkim të drejtësisë. Ai theksoi se tani nevojitet angazhim konkret, përmes veprimeve institucionale, juridike dhe qytetare.
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Behgjet Pacolli, ka reaguar pas protestës së sotme në mbështetje të ish-pjesëtarëve të UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë, raporton GazetaBlic.
Pacolli ka përshëndetur qytetarët që, sipas tij, treguan solidaritet dhe përkushtim në kërkim të drejtësisë.
Ai theksoi se tani nevojitet angazhim konkret, përmes veprimeve institucionale, juridike dhe qytetare.