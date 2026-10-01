Pacolli pas protesës së sotme: Koha kërkon më shumë se fjalë, kërkon punë dhe vepra

Behgjet Pacolli, ka reaguar pas protestës së sotme në mbështetje të ish-pjesëtarëve të UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë, raporton GazetaBlic. Pacolli ka përshëndetur qytetarët që, sipas tij, treguan solidaritet dhe përkushtim në kërkim të drejtësisë. Ai theksoi se tani nevojitet angazhim konkret, përmes veprimeve institucionale, juridike dhe qytetare.

Lajme

01/10/2026 21:07

Behgjet Pacolli, ka reaguar pas protestës së sotme në mbështetje të ish-pjesëtarëve të UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë, raporton GazetaBlic.

Pacolli ka përshëndetur qytetarët që, sipas tij, treguan solidaritet dhe përkushtim në kërkim të drejtësisë.

Ai theksoi se tani nevojitet angazhim konkret, përmes veprimeve institucionale, juridike dhe qytetare.

Artikuj të ngjashëm

October 1, 2026

Dy javë protesta kundër aktgjykimit të Speciales: Kush, çka po kërkon?

October 1, 2026

Rama publikon foton me Trump dhe thumbon kritikët: “U detyrova ta...

October 1, 2026

Flamuj me Mlladiqin dhe simbole të RS-së, disa serbë tentuan ta...

October 1, 2026

Zvicër: Dënohet me kusht dhe dëbim arkëtarja kosovare, ka vjedhur 38.000...

October 1, 2026

Irani thotë se ka marrë përgjigjen e SHBA-së për propozimin e armëpushimit

October 1, 2026

Trump shqyrton pezullimin e përkohshëm të eksporteve të naftës përballë shtrenjtimit...

Lajme të fundit

Dy javë protesta kundër aktgjykimit të Speciales: Kush, çka po kërkon?

Rama publikon foton me Trump dhe thumbon kritikët:...

Flamuj me Mlladiqin dhe simbole të RS-së, disa...

“Më kontaktoi sot” – Gazetari Elton Tozaj zbulon...