Çitaku pasi objekti i qeverisë u mbulua me simbolin e UÇK-së: Vepra Albin, jo instalacione e fjalë boshe – silleni ligjin në Kuvend dhe votojeni

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës dhe sekretarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas protestës së mbajtur sot në Prishtinë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Çitaku ka komentuar edhe mbulimin e ndërtesës së Qeverisë me simbolin e UÇK-së pas protestës, transmeton lajmi.net. “Sonte,…

Lajme

01/10/2026 20:26

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës dhe sekretarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas protestës së mbajtur sot në Prishtinë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Çitaku ka komentuar edhe mbulimin e ndërtesës së Qeverisë me simbolin e UÇK-së pas protestës, transmeton lajmi.net.

“Sonte, pas protestës popullore, ndërtesa e Qeverisë qenka mbuluar me simbolin e UÇK-së. Mirë shumë”, ka shkruar Çitaku.

Ajo ka thënë se protestat me moton “Jo në Emrin Tim” kanë vazhduar për 16 ditë e 16 net, si në Kosovë ashtu edhe në diasporë.

Çitaku i është drejtuar drejtpërdrejt kryeministrit Albin Kurti, duke kërkuar që ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-së të sillet në Kuvend dhe të votohet.

“Dhe kërkesa drejtuar Albin Kurtit është e qartë: silleni ligjin në Kuvend dhe votojeni. Pa humbur kohë”, ka shkruar ajo.

Në fund, Çitaku ka kërkuar veprime konkrete nga Qeveria, duke e mbyllur reagimin me mesazhin: “UÇK-ja ka nevojë për mbrojtje shtetërore, jo për instalacione e fjalë boshe. Vepra, Albin. Jo fjalë”./lajmi.net/

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