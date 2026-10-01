“Më kontaktoi sot” – Gazetari Elton Tozaj zbulon telefonatën, ja çfarë i tha Monika Lubonja
Elton Tozaj ka bërë një tjetër deklaratë lidhur me videot intime që kanë qarkulluar ditët e fundit në rrjet, duke zbuluar këtë herë se është kontaktuar drejtpërdrejt nga Monika Lubonja. Gjatë një daljeje në Klan Kosova, Tozaj pretendoi se aktorja e ka telefonuar gjatë ditës së sotme dhe se mes tyre është zhvilluar një bisedë…
ShowBiz
Elton Tozaj ka bërë një tjetër deklaratë lidhur me videot intime që kanë qarkulluar ditët e fundit në rrjet, duke zbuluar këtë herë se është kontaktuar drejtpërdrejt nga Monika Lubonja.
Gjatë një daljeje në Klan Kosova, Tozaj pretendoi se aktorja e ka telefonuar gjatë ditës së sotme dhe se mes tyre është zhvilluar një bisedë pikërisht për emrat e personave të përfolur në lidhje me materialet.
Sot, Monika Lubonja më merr dhe më thotë: ‘Pse nuk i thua ti emrat e tjerë, por ke thënë vetëm këto emra?’”, deklaroi Tozaj, duke treguar versionin e tij të bisedës.
Gazetari më pas e komentoi telefonatën, duke kritikuar atë që, sipas tij, duhet të ishte shqetësimi kryesor pas publikimit të videove.
Domethënë, këtu nuk shkojnë njerëzit të bashkëpunojnë me policinë dhe ta arrestojnë atë tipin që i ka filmuar dhe publikuar, por çohet gruaja e huaj dhe s’ka hallin e vet, por ka hallin pse nuk i publikon emrat e tjerë”, u shpreh ai.
Deklarata merr vëmendje të veçantë pasi emri i Monika Lubonjës ka qenë ndër më të përfolurit që prej nisjes së shpërndarjes së materialeve. Aktorja, ndërkohë, ka bllokuar komentet në postimet e saj në Instagram pas një vale komentesh dhe sulmesh të drejtuara ndaj saj.
Megjithatë, biseda telefonike e pretenduar është bërë publike vetëm përmes rrëfimit të Tozajt. Deri tani, Lubonja nuk ka konfirmuar publikisht se e ka telefonuar gazetarin dhe as nuk ka reaguar për versionin e bisedës të treguar prej tij.
Po ashtu, mbetet objekt verifikimesh se kush i ka regjistruar dhe kush i ka nxjerrë fillimisht materialet në qarkullim. Policia dhe strukturat e Krimit Kibernetik kanë nisur veprimet për të përcaktuar burimin dhe mënyrën e shpërndarjes së tyre.