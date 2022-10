Ozil e uron Benzeman: Gjithmonë thosha se do ta fitoje këtë trofe, jam krenar me ty Mesut Ozil i ka nisur një urim ish-shokut të skuadrës, Karim Benzema. Benzema edhe zyrtarisht është shpallur lojtari më i mirë në botë, pasi pranoi Topin e Artë nga ‘France Football’. Ylli francez ka pranuar menjëherë një urim nga Mesut Ozil, me të cilin dikur ishin shokë skuadre te Reali. “Benzi – lojtari më i…